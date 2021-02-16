Мільйони американців через шторм залишилися без світла і тепла, є жертви (відео)

Негода почала свій наступ 12 лютого, і з тих пір ситуація тільки погіршується.

Сніговий шторм накрив 25 американських штатів, залишивши без світла вже більше чотирьох мільйонів чоловік, і негода продовжує бушувати, передає Dallas News.

Про масштаби розгулу стихії говорить і той факт, що вперше в історії було випущене попередження про сніжну бурю для всіх 254 округів Техасу, який традиційно є найспекотнішим регіоном країни.

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Буря розігралася на Середньому Заході та в південній частині США, де проживають майже 150 мільйонів осіб. Найсильніший удар припав на Техас, де сильний вітер пообривав лінії електропередач, залишивши без світла 2,8 млн. громадян.

Ще майже 300 тисяч абонентів сидять у темряві й холоді на західному узбережжі в штаті Орегон. Без електрики залишилися десятки тисяч жителів Міссісіпі, Оклахоми, Міссурі, Арканзасу. Через нетипові для південних штатів холоди лопаються неутеплені водопровідні труби. А в Луїзіані через холод вибухнув трансформатор.

Рекорди холодів побиті вже в 24 американських містах, режим надзвичайної ситуації оголошений в семи штатах.

На карті Національної метеорологічної служби США чітко видно регіони, які зачепив шторм.

Рада з надійності електропостачання Техасу (ERCOT), щоб знизити навантаження на енергосистему, пошкоджену внаслідок шторму, почала віялові відключення електроенергії. Жителів штату попередили про те, що їх чекають триваліші, ніж зазвичай, перебої з електроенергією, тимчасове відключення світлофорів та іншої інфраструктури.

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Через морози й опади дороги штату перетворилися на льодові катки, тому людям рекомендують зайвий раз не виїжджати з дому, щоб уникнути ДТП. Через обмерзання закриті два головні аеропорти Х'юстона, а дітей переводять на дистанційне навчання.

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Про ситуацію зі станом енергосистеми, яку забезпечують компанії, звітують в соцмережах.

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Тим часом у містах, які страждають від віялових відключень світла, люди намагаються протриматися в умовах, що склалися. Щоб якось зігрітися, мешканці Північного Техасу надягають на себе максимум одягу, гріються біля камінів, а у кого — ні світла, ні каміна, змушені рятуватися від холоду в своїх автомобілях, де перечікують негоду у відносному теплі, передає CBS.

Фото: Clint Cash

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Спроби зігрітися в автомобілях обертаються й трагедіями. Так, жінка і дівчина померли в гаражі в Х'юстоні, отруївшись чадним газом. Аналогічна подія сталася ще в одній родині, де постраждали чоловік і дитина. Їх доставили в лікарню, проте про подальший їх стан невідомо.

А 78-річний житель Техасу, спіткнувшись в снігу, впав і не зміг вибратися. За дві години він замерз насмерть.

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Людям, в яких немає ні даху над головою, ні машини, щоб зігрітися, допомагає місцева влада. Так, у Далласі соцпрацівники забрали 130 безпритульних із шосе Норт-Стеммонс і тимчасово розселяють їх у готелях міста. За номери заплатили некомерційні організації, які займаються допомогою безпритульним, і церковні парафії.

За словами губернатора штату Техас Грега Ебботта, така погода триматиметься ще кілька днів.

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Нагадаємо, на початку минулого тижня на північ Німеччини обрушилися рясні снігопади, що спровокували транспортний колапс на дорогах та обмеження руху.

Негода не обійшла стороною й Україну. Так, 12 лютого Київ скували пробки, а ДСНС повідомила про погіршення метеоумов на всій території країни.