ВМС США может отказаться от катеров Mark VI, которые планирует закупить в Украине, - СМИ

Причина возможного отказа — высокая стоимость обслуживания и его "бесполезность" в военных сценариях против РФ и Китая.

Флот США планирует перестать использовать катера класса Mk VI до конца нынешнего года. Об этом сообщает The Drive.

На данный момент в США есть 12 таких катеров, которые развернуты в Персидском заливе. Самому старому из катеров всего 6 лет, что по меркам армии еще немного.

По словам генерал-майора Корпуса морской пехоты США Трейси Кинга, катер бесполезный в ведении военных действий против США и Китае.

"В сценарии ведения военных действий против "базовых" стран Mk VI считались на самом деле не нужными из-за малых размеров и ограниченной ракетной мощи. Катеры очень дороги в обслуживании", — заявил Кинг.

Заметить катера могут на патрульные корабли класса "Циклон", которое по своим размерам больше Mk VI.

[ + – ] Корабль класса "Cyclone"

Дороговизну в обслуживании источник издания, который близок к Mk VI, объясняет тем, что это скорее проблема плохой подготовки экипажей, чем физические проблемы с катером. Из-за их малого количества в войсках цена на обслуживание также возрастает.

Mark Mk VI – боевой катер компании SAFE Boats International. Катер разработан на базе многоцелевого катера "Archangel". Характеристики катера Mk VI:

Полное водоизмещение – 72 тонны

Длина – 25,8 м

Ширина – 6,2 м

Осадка – 1,2 м

Экипаж корабля – 10-11 человек с возможностью расширения до 18

Максимальная скорость – 45 узлов (83 км\ч)

Стандартное вооружение – 2 25-мм управляемых установок Mk 38 Mod 2, и 6 пулеметов.

Напомним, Украина планирует закупить 16 катеров класса Mark VI. В США в июле 2020 года одобрили продажу Украине катеров. С января 2021 на американских заводах начали строительство первых двух катеров. Украинскому бюджету закупка обойдется почти в 3 млрд гривен.

Ранее в США планировали закупить 48 таких катеров, но с 2016 года не было приобретено ни одного Mk VI.