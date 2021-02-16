ВМС США можуть відмовитися від катерів Mark VI, які планує закупити в Україні, — ЗМІ

Причина можливої відмови — висока вартість обслуговування і його "непотрібність" у військових сценаріях проти РФ і Китаю.

Флот США планує перестати використовувати катери класу Mk VI до кінця нинішнього року. Про це повідомляє The Drive.

Наразі в США є 12 таких катерів, які розгорнуті в Перській затоці. Найстарішому з катерів всього 6 років, що за мірками армії ще не так багато.

За словами генерал-майора Корпусу морської піхоти США Трейсі Кінга, катер неппотрібний у веденні військових дій проти США та Китаю.

"У сценарії ведення військових дій проти "базових" країн Mk VI вважалися насправді не потрібними через малі розміри та обмежену ракетну потужність. Катери дуже дорогі в обслуговуванні", — заявив Кінг.

Помітити катер можуть на патрульному кораблі класу "Циклон", який за своїми розмірами більше Mk VI.

[ + – ] Корабель класу "Cyclone"

Дорожнечу в обслуговуванні джерело видання, яке близький до Mk VI, пояснює тим, що це швидше проблема поганої підготовки екіпажів, ніж фізичні проблеми з катером. Через їх малу кількість у військах ціна на обслуговування також зростає.

Mark Mk VI — бойовий катер компанії SAFE Boats International. Катер розроблений на базі багатоцільового катера "Archangel". Характеристики катера Mk VI:

Повна водотоннажність — 72 тонни

Довжина — 25,8 м

Ширина — 6,2 м

Осадка — 1,2 м

Екіпаж корабля — 10-11 осіб із можливістю розширення до 18

Максимальна швидкість — 45 вузлів (83 км/год)

Стандартне озброєння — 2 25-мм керовані установки Mk 38 Mod 2, і 6 кулеметів.

Нагадаємо, Україна планує закупити 16 катерів класу Mark VI. У США в липні 2020 року схвалили продаж Україні катерів. З січня 2021 на американських заводах почали будівництво перших двох катерів. Українському бюджету закупівля обійдеться майже в 3 млрд гривень.

Раніше в США планували закупити 48 таких катерів, але з 2016 року не було придбано жодного Mk VI.