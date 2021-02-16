Спецслужбы Южной Кореи обвинили КНДР в попытке украсть технологию вакцины Pfizer

По информации журналистов, количество кибератак со стороны КНДР увеличилось на 32% в год.

Южнокорейское информационное агентство Yonhap сообщило о том, что 16 февраля 2021 года местная Национальная разведывательная служба во время закрытого заседания парламентского комитета по разведке обнародовала информацию о том, что Северная Корея (КНДР) якобы предприняла попытку взломать серверы "южнокорейских производителей лекарств" для того, чтобы получить технологическую информацию о вакцине от коронавируса.

Также южнокорейская спецслужба якобы сообщила, что среднесуточное количество кибератак в Южной Корее увеличилось на 32 процента и в год составляет примерно 1,58 миллиона. Впрочем, по информации разведслужбы, большинство из них оказались неуспешными.

Американское издание ВВС сообщило, что речь идет якобы о взломе серверов американской фармацевтической компании Pfizer. Их журналисты сделали запрос в компанию, однако ответа на него на момент публикации новости не получили.

На текущий момент Северная Корея не сообщала ни об одном случае коронавируса среди своих граждан. Впрочем, по информации ВВС, в ближайшие недели в страну должно поступить два миллиона вакцины AstraZeneca.

Отметим, 12 января 2021 года, спустя год пандемии, северокорейские чиновники внезапно надели медицинские маски.

В середине января 2021 года президент Южной Кореи Мун Чжэ Ина заявил, что все граждане получат прививку от коронавируса бесплатно. Он заявил, что текущий год должен стать "годом выздоровления от коронавирусного кризиса".