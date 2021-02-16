Спецслужби Південної Кореї звинуватила КНДР у спробі вкрасти технологію вакцини Pfizer

За інформацією журналістів, кількість кібератак з боку КНДР збільшилася на 32% на рік.

Південнокорейське інформаційне агентство Yonhap повідомило про те, що 16 лютого 2021 року місцева Національна розвідувальна служба під час закритого засідання парламентського комітету з розвідки оприлюднила інформацію про те, що Північна Корея (КНДР) нібито спробувала зламати сервери "південнокорейських виробників ліків" для того, щоб отримати технологічну інформацію про вакцину від коронавірусу.

Також південнокорейська спецслужба нібито повідомила, що середньодобова кількість кібератак у Південній Кореї збільшилася на 32 відсотки і за рік становить приблизно 1,58 мільйона. Втім, за інформацією розвідслужби, більшість з них виявилися неуспішними.

Американське видання ВВС повідомило, що мова йде нібито про злом серверів американської фармацевтичної компанії Pfizer. Їх журналісти зробили запит у компанію, однак відповіді на нього на момент публікації новини не отримали.

На поточний момент Північна Корея не повідомляла про жоден випадок коронавірусу серед своїх громадян. Втім, за інформацією ВВС, у найближчі тижні в країну має надійти два мільйони вакцини AstraZeneca.

Зазначимо, 12 січня 2021 року, через рік пандемії, північнокорейські чиновники раптово вдягнули медичні маски.

В середині січня 2021 року президент Південної Кореї Мун Чже Ін заявив, що всі громадяни отримають щеплення від коронавірусу безкоштовно. Він заявив, що поточний рік повинен стати "роком одужання від коронавірусної кризи".