В Куршевеле из-за COVID-19 появилась горнолыжная трасса для автомобилистов

Лыжники могут скатиться по "синей" трассе, но подняться к ее началу можно лишь на автотранспорте.

В Альпах на элитарном курорте Куршевель открыли горнолыжную трассу для автомобилистов. Доступ к ней возможен на автомобилях, так как все подъемники закрыты из-за карантинных ограничений.

Об этом сообщает телеканал BFM TV.

Лыжники могут скатиться по "синей" трассе Bellecôte, но подняться к ее началу можно лишь на автотранспорте.

Директор по маркетингу курорта Courchevel Tourisme Алексия Лайне уверен, что подобное нововведение "позволяет порадовать отдыхающих".

В одной из лыжных школ курорта рассказали BFM TV, что арендовали два микроавтобуса, чтобы перевозить своих клиентов.

По информации телеканала, лыжники обрадовались такой инициативе.

Кстати, в феврале на курорте Куршевель потерпел крушение гражданский вертолет. Два человека, что были на борту – погибли, трое получили травмы.

А 87-летний горнолыжник-любитель из Черкасс Евгений Антропов установил рекорд, проехав на горнолыжном курорте Буковель 20 трасс и 32 спуска за 6, 5 часов.