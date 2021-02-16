У Куршевелі через COVID-19 з'явилася гірськолижна траса для автомобілістів

Лижники можуть скотитися "синьою" трасою, але піднятися до її початку можна лише на автотранспорті.

В Альпах на елітарному курорті Куршевель відкрили гірськолижну трасу для автомобілістів. Доступ до неї можливий на автомобілях, оскільки всі підйомники закриті через карантинні обмеження.

Про це повідомляє телеканал BFM TV.

Лижники можуть скотитися "синьою" трасою Bellecôte, але піднятися до її початку можна лише на автотранспорті.

Директор з маркетингу курорту Courchevel Tourisme Алексія Лайне впевнений, що подібне нововведення "дозволяє порадувати відпочивальників".

В одній з лижних шкіл курорту розповіли BFM TV, що орендували два мікроавтобуси, щоб перевозити своїх клієнтів.

За інформацією телеканалу, лижники зраділи такій ініціативі.

До речі, у лютому на курорті Куршевель зазнав аварії цивільний вертоліт. Двоє людей, що були на борту — загинули, троє отримали травми.

А 87-річний гірськолижник-любитель з Черкас Євген Антропов встановив рекорд, проїхавши на гірськолижному курорті Буковель 20 трас і 32 спуски за 6, 5 годин.