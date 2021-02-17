Путин прокомментировал закрытие телеканалов в Украине

Путин считает, что закрытие телеканалов – это инструмент, используемый для достижения "геополитический целей".

Закрытие в Украине телеканалов 112 Украина, NewsOne и ZIK – это проявление двойных стандартов в понимании свободы слова.

Об этом заявил российский президент Владимир Путин во время видеосовещания с руководителями фракций Госдумы РФ.

"Что касается свободы слова, то для нас тоже все ясно здесь. Так называемые двойные стандарты настольно ярко проявились в последнее время, что никаких сомнений по поводу того, как в отношении нас себя будут вести наши так называемые оппоненты, тоже никаких сомнений нет. Посмотрите, на Украине взяли и три ведущих канала прихлопнули — и все. Одним росчерком пера. И все молчат. А некоторые даже одобрительно похлопывают их по плечу", – сказал президент РФ.

Путин считает, что закрытие телеканалов – это инструмент, используемый для достижения "геополитический целей".

"Как это можно комментировать? Никак. Кроме как использование этих инструментов для достижения своих собственных геополитический целей. В том числе это касается и Украины", — добавил он.

[ + – ] Реакция Путина на закрытие украинских телеканалов

Ранее сообщалось, что журналистов "112 Украина", "Newsone" и "ZIK" лишили аккредитации в Раде.

Также мы писали, что популярная турецкая газета Daily Sabah упрекнула президента Владимира Зеленского в покушении на свободу слова – закрытии популярных новостных телеканалов.

Член Европейского парламента Микулаш Пекса заявил, что если Украина желает продолжать процесс европейской интеграции, она должна соблюдать европейские стандарты свободы слова.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZіK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.