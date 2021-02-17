Путін прокоментував закриття телеканалів в Україні

Путін вважає, що закриття телеканалів — це інструмент, який використовується для досягнення "геополітичний цілей".

Закриття в Україні телеканалів 112 Україна, NewsOne і ZIK — це прояв подвійних стандартів у розумінні свободи слова.

Про це заявив російський президент Володимир Путін під час відеонаради з керівниками фракцій Держдуми РФ.

"Що стосується свободи слова, то для нас теж все зрозуміло тут. Так звані подвійні стандарти настільки яскраво проявились останнім часом, що ніяких сумнівів із приводу того, як щодо до нас себе будуть поводити наші так звані опоненти, теж ніяких сумнівів немає. Подивіться, на Україну взяли і три провідні канали прихлопнули — і все. Одним розчерком пера. І всі мовчать. А деякі навіть схвально поплескують їх по плечу", — сказав президент РФ.

Путін вважає, що закриття телеканалів — це інструмент, який використовується для досягнення "геополітичний цілей".

"Як це можна коментувати? Ніяк. Крім як використання цих інструментів для досягнення своїх власних геополітичний цілей. Зокрема це стосується й України", — додав він.

[ + – ] Реакція Путіна на закриття українських телеканалів

Раніше повідомлялося, що журналістів "112 Україна", "Newsone" і "ZIK" позбавили акредитації в Раді.

Також ми писали, що популярна турецька газета Daily Sabah дорікнула президента Володимира Зеленського в замаху на свободу слова — закриття популярних новинних телеканалів.

Член Європейського парламенту Мікулаш Пекс заявив, що якщо Україна бажає продовжувати процес європейської інтеграції, вона повинна дотримуватись європейських стандартів свободи слова.

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський підписав указ про застосування санкцій проти телеканалів "112 Україна", NewsOne і ZіK. Згідно з указом, який набрав чинності з моменту підписання, до телеканалів застосовані санкції протягом п'яти років. Це передбачає блокування мовлення всіх трьох телеканалів.