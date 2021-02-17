В ЕС предложили план противодействия мутировавшим штаммам COVID-19 (видео)

Еврокомиссия планирует запустить инициативу "HERA Incubator", в рамках которой будут создавать варианты вакцин от новых штаммов коронавируса.

Еврокомиссия разработала программу "HERA Incubator", которая должна объединить усилия ученых, государственных структур и различных негосударственных организаций по разработке и производству вакцин от коронавируса нового поколения. Они должны стать помочь мировому сообществу научиться бороться с новыми штаммами коронавирусной инфекции.

Об этом рассказала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции после заседания Коллегии Еврокомиссии, передает "Укринформ".

"Имеем увеличение количества случаев COVID-19, вызванных новыми вариантами вируса, которые появляются в Европе и мире. До сих пор вакцины, принятые для использования в ЕС, были эффективными против этих новых разновидностей. Но эти варианты более заразны, поэтому они могут привести к новым заболеваниям и появлению еще большего количества вариантов инфекции, которые могут быть устойчивыми к существующим вакцинам", — заявила президент Еврокомиссии во время выступления.

Она отметила, что текущий кризис научил их "действовать как можно раньше, инвестировать как можно больше и иметь как можно больше партнеров".

"На следующей неделе я попрошу лидеров ЕС одобрить "HERA Incubator" и поддержать его быстрое внедрение", — заявила Урсула фон дер Ляйен.

Она подчеркнула, что они планируют выстраивать работу на основе уже имеющегося опыта в создании и производстве вакцин.

По ее словам, на проекты исследований в рамках инициативы Еврокомиссия планирует выделить около 150 млн евро. "HERA Incubator" запустят на базе Европейского агентства по чрезвычайной готовности и реагированию (HERA).

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По данным портала Worldometer, по состоянию на 17 февраля в мире обнаружено уже более 110 млн случаев заражения коронавирусом. Из них более 2,4 млн закончились летально.

Отметим, 16 февраля глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий, в Украине до сих пор нет оборудования, которое могло бы обнаруживать новые штаммы коронавируса.

Напомним, в середине декабря министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок в Палате общин заявил, что в стране появился новый штамм коронавируса, который распространился почти в 60 районах местного самоуправления. Ряд стран Европы закрыли сообщение с Великобританией из-за появления новой мутации коронавируса, который теперь стал заразнее. Позже другую мутацию коронавируса обнаружили и в ЮАР.