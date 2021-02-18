Грета Тунберг раскритиковала миссию на Марс

Экоактивистка обвинила космические агентства в том, что они потратили миллиарды долларов на посещение других планет, когда страдает наша собственная

Шведская экоактивистка Грета Тунберг выпустила сатирический рекламный ролик, в котором раскритиковала тот факт, что миллиарды тратятся на освоение красной планеты, вместо того, чтобы использовать их для того, чтобы остановить "изменения климата". Об этом пишет Daily Mail.

Ролик посвящен Марсу, на который NASA собирается посадить свой марсоход Perseverance (рус. – настойчивость, упорство). Посадка запланирована на 20.55 по Гринвичу (01.00 19 февраля по киевскому времени). Главная задача марсохода – поиск на Красной планете следов бактериальной жизни. Perseverance должен "сесть" в кратере Езеро, где, как считают ученые, миллиарды лет назад было озеро, и могла существовать жизнь.

В NASA заявляют, что миссия Perseverance является решающим и поворотным моментом в исследовании Красной планеты. Марсоход доставит на Землю наиболее значимые образцы Марса для организации будущих миссий.

Однако Грета не разделяет радости космического агентства от марсианской миссии и считает, что, если один процент населения Земли так сосредоточен на Марсе, они должны переместиться туда, оставив 99% населения разбираться с климатическими изменениями.

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Видео показывает Марс как "нетронутую землю" с захватывающими дух пейзажами и невероятными ландшафтами, которые просто ждут людей, желающих начать новую жизнь вдали от стресса из-за земных проблем.

Представитель климатической кампании The Fridays for Future (FFF), начатой ​​Тунбергом, сказал: "Мы хотели подчеркнуть абсурдность ситуации".

"Космические программы, финансируемые правительством, и 1% сверхбогатых людей в мире ориентированы на Марс (один только марсоход Perseverance стоил 2,7 миллиарда долларов, потраченных на его разработку, запуск, эксплуатацию и анализ) — и все же у большинства людей

В чем-то Грета Тунберг права, богачи и правда интересуются Марсом, так генеральный директор SpaceX Илон Маск стремится отправить первых людей на Марс в 2026 году, а миллиардер Джефф Безос собирается отправиться на Красную планету со своей компанией Blue Origin.