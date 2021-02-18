Грета Тунберг розкритикувала місію на Марс

Екоактивістка звинуватила космічні агентства в тому, що вони витратили мільярди доларів на відвідування інших планет, коли страждає наша власна

Шведська екоактивістка Грета Тунберг випустила сатиричний рекламний ролик, у якому розкритикувала той факт, що мільярди витрачаються на освоєння червоної планети, замість того, щоб використовувати їх для того, аби зупинити "зміни клімату". Про це пише Daily Mail.

Ролик присвячений Марсу, на який NASA збирається посадити свій марсохід Perseverance (укр. — наполегливість, завзятість). Посадка запланована на 20.55 за Гринвічем (01.00 19 лютого за київським часом). Головне завдання марсоходу — пошук на Червоній планеті слідів бактеріального життя. Perseverance повинен "сісти" в кратері Езеро, де, як вважають учені, мільярди років тому було озеро, і могло існувати життя.

У NASA заявляють, що місія Perseverance є вирішальним і поворотним моментом у дослідженні Червоної планети. Марсохід доставить на Землю найбільш значущі зразки Марса для організації майбутніх місій.

Однак Грета не поділяє радості космічного агентства від марсіанської місії і вважає, що, якщо один відсоток населення Землі так зосереджений на Марсі, вони повинні переміститися туди, залишивши 99% населення розбиратися з кліматичними змінами.

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Відео показує Марс як "незайману землю" із захоплюючими дух пейзажами і неймовірними ландшафтами, які просто чекають людей, які бажають розпочати нове життя далеко від стресу через земні проблеми.

Представник кліматичної кампанії The Fridays for Future (FFF), розпочатої Тунберг, сказав: "Ми хотіли підкреслити абсурдність ситуації".

"Космічні програми, що фінансуються урядом, і 1% надбагатих людей у світі орієнтовані на Марс (один тільки марсохід Perseverance коштував 2,7 мільярди доларів, витрачених на його розробку, запуск, експлуатацію та аналіз) — і все ж у більшості людей

У чомусь Грета Тунберг має рацію, багатії і справді цікавляться Марсом, так генеральний директор SpaceX Ілон Маск прагне відправити перших людей на Марс у 2026 році, а мільярдер Джефф Безос збирається відправитися на Червону планету зі своєю компанією Blue Origin.