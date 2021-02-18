Эстония выслала российского дипломата, Россия – высылает эстонского

Приняв зеркальные меры, официальная Москва заявила о намерении к дальнейшему развитию добрососедских связей с Эстонией.

Эстония объявила персоной нон грата и отправила на родину российского дипломата, на что Москва приняла зеркальные меры и выслала сотрудника посольства Эстонии в Москве.

Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге, который транслировала Facebook-страница "Russian Foreign Ministry".

Захарова напомнила, что на днях Эстония "абсолютно безосновательно" объявила персоной нон грата дипломата посольства России в Таллине, который "занимался вопросами культуры и образования". По ее словам, это были две последних темы по которым еще сохранялось сотрудничество между странами.

"Российский ответ не заставил себя ждать. Был вызван посол Эстонии в Москве, ему был выражен решительный протест и объявлено о высылке одного из дипломатов эстонского дипломатического представительства", – сообщила представитель МИДа РФ.

При этом, по словам чиновницы, Москва "последовательно проводит линию на развитие добрососедских связей" с приграничными странами, в том числе с Эстонией: "Однако мы пониманием, что для этого требуется ответное стремление партнеров к улучшению отношений".

"К сожалению, эстонская сторона в очередной раз продемонстрировала неготовность преодолеть свою ничем не спровоцированную враждебность", – сообщила Захарова.

Как сообщают российские СМИ Эстония объявила российского дипломата "persona non grata" в четверг, 18 февраля. Ранее, 5 февраля, министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс осудила действия России в отношении ареста Алексея Навального и потребовала его немедленного освобождения.

Напомним, 5 февраля Министерство иностранных дел РФ объявило "персонами нон грата" сотрудников дипломатических представительств Швеции, Польши и Германии. По данным МИДа иностранные дипломаты принимали участие в несанкционированных акциях протеста сторонников оппозиционного политика Алексея Навального. Спустя несколько дней Германия, Польша и Швеция объявили об ответных мерах.