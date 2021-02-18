Естонія вислала російського дипломата, Росія — висилає естонського

Прийнявши дзеркальні заходи, офіційна Москва заявила про намір до подальшого розвитку добросусідських зв'язків з Естонією.

Естонія оголосила персоною нон грата і відправила на батьківщину російського дипломата, на що Москва прийняла дзеркальні заходи і вислала співробітника посольства Естонії в Москві.

Про це повідомила офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова на брифінгу, який транслювала Facebook-сторінка "Russian Foreign Ministry".

Захарова нагадала, що днями Естонія "абсолютно безпідставно" оголосила персоною нон грата дипломата посольства Росії в Талліні, який "займався питаннями культури і освіти". За її словами, це були дві останні теми за якими ще зберігалося співробітництво між країнами.

"Російська відповідь не забарилася. Був викликаний посол Естонії в Москві, йому було висловлено рішучий протест та оголошено про висилку одного з дипломатів естонського дипломатичного представництва", — повідомила представник МЗС РФ.

При цьому, за словами чиновниці, Москва "послідовно проводить лінію на розвиток добросусідських зв'язків" з прикордонними країнами, зокрема з Естонією: "Однак ми розуміємо, що для цього потрібно відповідне прагнення партнерів до поліпшення відносин".

"На жаль, естонська сторона учергове продемонструвала неготовність подолати свою нічим не спровоковану ворожість", — повідомила Захарова.

Як повідомляють російські ЗМІ Естонія оголосила російського дипломата "persona non grata" у четвер, 18 лютого. Раніше, 5 лютого, міністр закордонних справ Естонії Ева-Марія Лійметс засудила дії Росії щодо арешту Олексія Навального і зажадала його негайного звільнення.

Нагадаємо, 5 лютого Міністерство закордонних справ РФ оголосило "персонами нон грата" співробітників дипломатичних представництв Швеції, Польщі та Німеччини. За даними МЗС іноземні дипломати брали участь у несанкціонованих акціях протесту прихильників опозиційного політика Олексія Навального. Через кілька днів Німеччина, Польща і Швеція оголосили про заходи у відповідь.