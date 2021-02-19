Саудовская Аравия инвестирует в компьютерные игры, чтобы уменьшить зависимость от нефти

В конце прошлого года суверенный фонд страны приобрел акции производителей компьютерных игр на 3,3 миллиарда долларов.

Фонд национального благосостояния Саудовской Аравии приобрел на 3,3 миллиарда долларов акции производителей компьютерных игр из США. Как сообщает Bloomberg, в конце 2020 года суверенный фонд купил ценных бумаг Activision Blizzard на сумму 1,4 миллиарда долларов, Electronic Arts – на 1,1 миллиарда долларов и Take-Two – на 826 миллионов долларов.

Примечательно, что акции всех трех производителей с конца третьего квартала прошлого года. Activision Blizzard подскочила приблизительно на 27%, Electronic Arts – примерно на 12%, Take-Two c 30 сентября выросли примерно на 18%.

По состоянию на сегодня Фонд национального благосостояния Саудовской Аравии контролирует активы на сумму около 347 миллиардов долларов. Его возглавляет наследный принц Мухаммед бен Салман. В том числе за счет получения контроля над акциями производителей компьютерных игр он хочет снизить зависимость страны от нефти.

До этого он потратил около 4,4 миллиарда долларов на покупку доли в Uber.

Ранее Саудовская Аравия вкладывала часть доходов от нефти в основном в стабильные ликвидные активы, такие как государственные облигации США.

Примечательно, что принц Мохаммед в 2016 году заявил, что является частью первого саудовского поколения, выросшего на видеоиграх. Он назвал их "блестящим изобретением". В 2018 году принц заявлял, что его любимое развлечение – серия игр Call Of Duty.

Как сообщалось ранее, в Саудовской Аравии построят эко-город без машин и без вредных выбросов в атмосферу.

Город под названием Линия протянется на 168 километров на берегу Красного моря. Строительство его планируют завершить к 2025 году.

В городе будет три линии – одна для сверхбыстрого транспорта, поездка на котором будет занимать не более 20 минут, для пешеходов и для логистического обслуживания. Управлять всем будет искусственный интеллект.

Помимо этого, в стране откроют самые быстрые, длинные и высокие американские горки в мире.