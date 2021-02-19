Саудівська Аравія інвестує в комп'ютерні ігри, щоб зменшити залежність від нафти

Наприкінці минулого року суверенний фонд країни придбав акції виробників комп'ютерних ігор на 3,3 мільярди доларів.

Фонд національного добробуту Саудівської Аравії придбав на 3,3 мільярди доларів акції виробників комп'ютерних ігор із США. Як повідомляє Bloomberg, наприкінці 2020 року суверенний фонд купив цінних паперів Activision Blizzard на суму 1,4 мільярди доларів, Electronic Arts — на 1,1 мільярда доларів і Take-Two — на 826 мільйонів доларів.

Варто зазначити, що акції всіх трьох виробників із кінця третього кварталу минулого року. Activision Blizzard підскочила приблизно на 27%, Electronic Arts — приблизно на 12%, Take-Two з 30 вересня виросли приблизно на 18%.

Станом на сьогодні Фонд національного добробуту Саудівської Аравії контролює активи на суму майже 347 мільярдів доларів. Його очолює наслідний принц Мухаммед бен Салман. Зокрема за рахунок отримання контролю над акціями виробників комп'ютерних ігор він хоче знизити залежність країни від нафти.

До цього він витратив близько 4,4 мільярди доларів на покупку частки в Uber.

Раніше Саудівська Аравія вкладала частину доходів від нафти в основному в стабільні ліквідні активи, такі як державні облігації США.

Варто сказати, що принц Мухаммед у 2016 році заявив, що є частиною першого саудівського покоління, яке виросло на відеоіграх. Він назвав їх "чудовим винаходом". У 2018 році принц заявляв, що його улюблена розвага — серія ігор Call Of Duty.

Як повідомлялося раніше, у Саудівській Аравії побудують еко-місто без машин і без шкідливих викидів в атмосферу.

Місто під назвою Лінія простягнеться на 168 кілометрів на березі Червоного моря. Його будівництво планують завершити до 2025 року.

У місті буде три лінії — одна для надшвидкого транспорту, поїздка на якому триватиме не більше 20 хвилин, для пішоходів і для логістичного обслуговування. Керуватиме усім штучний інтелект.

Крім цього, у країні відкриють найшвидші, найдовші та найвищі американські гірки в світі.