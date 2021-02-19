В Демократической Республике Конго зафиксирована вспышка бубонной чумы, - росСМИ

По данным СМИ, средний возраст заразившихся — 13 лет.

За последние три месяца в северо-восточной части ДР Конго зафиксировано более 500 случаев заболевания бубонной чумой. Об этом сообщает "Тасс" со ссылкой на Agence France-Presse. При этом, такой информации нет в Agence France-Presse

"Мы имеем более 520 случаев, из которых 31 стали фатальнымы", — якобы заявляет министр зравоохранения Патрик Карамура.

Как передают СМИ, вспышка зафиксирована в провинции Итури. Помимо бубонной чумы, якобы зафиксировано 5 случаев легочной чумы и 2 случая септической чумы.

По данным эпидемиолога из Нью-йоркской неправительственной организации Ecohealth Alliance Анны Лодисуа, случаи заболевания фиксировались с ноября 2020 года. Средний возраст пациентов — 13 лет. Но чуму находили у пациентов возрастом от трех месяцев до 73 лет.

Ранее в Конго уже была вспышка чумы в 2020 году. Тогда вспышка была меньших масштабов. Было обнаружено 45 случаев бубонной чумы, из которых умерло 9 человек.

Бубонная чума — одна из форм чумы. Ее вызывает чумная бактерия. Болезнь характеризуется высокой степенью летальности и поражает легкие. Болезнь является излечимой специальными медикаментами.

Напомним, согласно исследованию "Acess to Medicine Foundation, в мире может появиться новая пандемия — вирус Нипах.

По словам Билла Гейтса, главными угрозами для человечества являются новые вирусы и биотерроризм.