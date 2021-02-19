У Демократичній Республіці Конго зафіксований спалах бубонної чуми, — Россмо

За даними ЗМІ, середній вік тих, хто заразився — 13 років.

За останні три місяці в північно-східній частині ДР Конго зафіксовано понад 500 випадків захворювання бубонною чумою. Про це повідомляє "Тасс" із посиланням на Agence France-Presse. При цьому, такої інформації немає в Agence France-Presse

"Ми маємо понад 520 випадків, з яких 31 стали фатальними", — нібито заявляє міністр охорони здоровʼя Патрік Карамура.

Як передають ЗМІ, спалах зафіксована в провінції Ітурі. Крім бубонної чуми, нібито зафіксовано 5 випадків легеневої чуми та 2 випадки септичної чуми.

За даними епідеміолога з Нью-Йоркської неурядової організації Ecohealth Alliance Анни Лодісуа, випадки захворювання фіксувалися з листопада 2020 року. Середній вік пацієнтів — 13 років. Але чуму знаходили у пацієнтів віком від трьох місяців до 73 років.

Раніше в Конго вже був спалах чуми в 2020 році. Тоді спалах був менших масштабів. Було виявлено 45 випадків бубонної чуми, з яких померло 9 осіб.

Бубонна чума — одна з форм чуми. Її викликає чумна бактерія. Хвороба характеризується високим ступенем летальності та вражає легені. Хворобу можна вилікувати спеціальними медикаментами.

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