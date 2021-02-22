В Австрии объяснили, почему участвуют в строительстве оперного театра в Крыму

В действиях частных компаний не усматривают нарушение политики непризнания аннексии

Австрия осуждает аннексию Крыма и полностью поддерживает санкции в отношении России, введенные Евросоюзом, однако они запрещают лишь определенную экономическую деятельность и не распространяются на частные компании.

Об этом заявили в Министерстве европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии, комментируя участие австрийского архитектурного бюро в строительстве оперного театра в Севастополе, сообщает Укринформ.

В ведомстве уточнили, что факт аннексии признается лишь государственными институтами, а действия частных компаний не стоит рассматривать как нарушение политики непризнания.

"Действия частных компаний не являются государственной деятельностью и поэтому не могут представлять нарушения политики непризнания", – заявили в министерстве.

Ранее сообщалось, что федеральный президент Австрии Александр Ван дер Беллен на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вене заявил, что Австрия планирует выделить 1 миллион евро гуманитарной помощи для Донбасса.

В представительстве президента Украины в АРК заявили, что поезда в Крым не пойдут до его деоккупации.

По словам постоянного представителя президента Украины в АР Крым Антона Кориневича, Киев хочет достроить на 107-м километре Северо-Крымского канала дамбу. С одной стороны, она сделает невозможной подачу воды по каналу в Крым до его деоккупации. С другой – улучшит меры по мелиорации Херсонщины.