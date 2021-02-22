В Австрії пояснили, чому беруть участь в будівництві оперного театру в Криму

У діях приватних компаній не вбачають порушення політики невизнання анексії.

Австрія засуджує анексію Криму та повністю підтримує санкції проти Росії, введені Євросоюзом, однак вони забороняють лише певну економічну діяльність і не поширюються на приватні компанії.

Про це заявили в Міністерстві європейських, інтеграційних і закордонних справ Австрії, коментуючи участь австрійського архітектурного бюро в будівництві оперного театру в Севастополі, повідомляє Укрінформ.

У відомстві уточнили, що факт анексії визнається лише державними інститутами, а дії приватних компаній не варто розглядати як порушення політики невизнання.

"Дії приватних компаній не є державною діяльністю і тому не можуть представляти порушення політики невизнання", — заявили в міністерстві.

Раніше повідомлялося, що федеральний президент Австрії Олександр Ван дер Беллен на спільній прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським у Відні заявив, що Австрія планує виділити 1 мільйон євро гуманітарної допомоги для Донбасу.

У представництві президента України в АРК заявили, що поїзди до Криму не підуть до його деокупації.

За словами постійного представника президента України в АР Крим Антона Кориневич, Київ хоче добудувати на 107-му кілометрі Північно-Кримського каналу дамбу. З одного боку, вона унеможливить подачу води по каналу в Крим до його деокупації. З іншого — поліпшить заходи з меліорації Херсонщини.