В США семья замерзшего насмерть мальчика подала иск на 100 миллионов долларов

В иске обвиняют поставщика электроэнергии. Родители считают, что небрежность в работе привела к смерти ребенка.

11-летний Кристиан Павон умер 16 февраля во городке Конрой в Техасе, когда в штате начались аномальные морозы. Семья Кристиана считает, что он погиб из-за переохлаждения, поэтому судится с электропоставщиком из-за небрежности в работе. Миллионы домов из-за перегрузки энергосети обесточены, люди остались без отопления. Об этом сообщает KHOU.

Семья подала иск к группе энергетических компаний ERCOT на 100 миллионов долларов. В ответ в ERCOT выразили соболезнования в связи с трагедией, однако отметили, что отключение электричества в той ситуации было оправданным, так как вся электросеть Техаса была на грани коллапса.

Кристиан Павон приехал в Техас из Гондураса в 2019 году, чтобы встретиться со своей мамой, которую он не видел больше года. Мать Мария Элиза Пинеда рассказала, что мальчик впервые увидел снег.

Семья живет в передвижном доме, который оказался без отопления, когда в штате были морозы. По словам мамы Марии Элизы, Кристиан не жаловался, что ему холодно, передает Washington Post. Спать он пошел вместе со своим трехлетним братом — их накрыли большим количеством одеял, рассказали родители.

На следующий день около 14:30 мать пыталась разбудить Кристиана, но он не реагировал на слова и толчки. Тогда отчим вызвал экстренную помощь, медики не смогли спасти мальчика и констатировали смерть. Трехлетний брат Кристиана выжил.

На данный момент семья собирает деньги для репатриации тела Кристиана в Гондурас. Мальчик сказал семье, что хочет вернуться в Гондурас, чтобы увидеть своих бабушку и дедушку. Однажды, заверил он свою мать, он будет работать, чтобы построить им небольшой дом.

Напомним, в США из-за сильных морозов и снегопадов погибли не менее 47 человек. Спасатели не исключают, что в ближайшие дни количество жертв может увеличиться.

Из-за снежного шторма штат Техас уже несколько дней остается без электричества. Непривыкшие к морозам люди пытаются выжить без воды, продуктов, отопления и света.