У США сім'я замерзлого насмерть хлопчика подала позов на 100 мільйонів доларів

У позові звинувачують постачальника електроенергії. Батьки вважають, що недбалість у роботі призвела до смерті дитини.

11-річний Крістіан Павон помер 16 лютого у містечку Конрой в Техасі, коли в штаті почалися аномальні морози. Сім'я Крістіана вважає, що він загинув через переохолодження, тому судиться з енергопостачальником через недбалість в роботі. Мільйони будинків через перевантаження енергомережі знеструмлені, люди залишилися без опалення. Про це повідомляє KHOU.

Сім'я подала позов до групи енергетичних компаній ERCOT на 100 мільйонів доларів. У відповідь в ERCOT висловили співчуття у зв'язку з трагедією, проте зазначили, що відключення електрики в тій ситуації було виправданим, оскільки вся електромережа Техасу була на межі колапсу.

Крістіан Павон приїхав до Техасу з Гондурасу в 2019 році, щоб зустрітися зі своєю мамою, яку він не бачив більше року. Мати Марія Еліза Пінеда розповіла, що хлопчик вперше побачив сніг.

Сім'я живе в пересувному будинку, який залишився без опалення, коли в штаті були морози. За словами мами Марії Елізи, Крістіан не скаржився, що йому холодно, передає Washington Post. Спати він пішов разом зі своїм трирічним братом — їх накрили великою кількістю ковдр, розповіли батьки.

Наступного дня приблизно о 14:30 матір намагалася розбудити Крістіана, але він не реагував на слова і поштовхи. Тоді вітчим викликав екстрену допомогу, медики не змогли врятувати хлопчика та констатували смерть. Трирічний брат Крістіана вижив.

Наразі сім'я збирає гроші для репатріації тіла Крістіана в Гондурас. Хлопчик сказав родині, що хоче повернутися в Гондурас, щоб побачити своїх бабусю і дідуся. Одного разу, запевнив він свою матір, він працюватиме, щоб побудувати їм невеликий будинок.

Нагадаємо, у США через сильні морози та снігопади загинули не менше 47 осіб. Рятувальники не заперечують, що в найближчі дні кількість жертв може збільшитися.

Через сніжний шторм штат Техас уже кілька днів залишається без електрики. Люди, які не звикли до морозів, намагаються вижити без води, продуктів, опалення і світла.