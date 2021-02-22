Птичий грипп H5N8 впервые передался человеку: симптомы болезни и как не заразиться

Первые в мире инфицирование штаммом H5N8 зарегистрировали в РФ. Пока что у ученых нет данных, свидетельствующих о том, что вирус передается от человека к человеку. Но за вспышкой вируса пристально следят.

Птичий грипп A/H5N8, который ранее неоднократно приводил к эпизоотиям (эпидемиям среди животных) с гибелью сотен тысяч птиц, впервые передался людям. Как сообщает ТАСС, в субботу глава "Роспотребнадзора" Анна Попова заявила, что первыми заболели семеро сотрудников птицефабрики на юге России, где в конце 2020 года началась вспышка этого вируса среди птиц.

Как пишет N+1, вирус типа А обладает наиболее высокой изменчивостью среди возбудителей гриппа, потому иммунитет к ним вырабатывается крайне сложно. Эпидемиологи опасаются, что если одна из разновидностей птичьего или свиного гриппа начнет передаваться от человека к человеку, то это может привести к пандемии, которая будет сопоставима с "испанкой" в начале XX века.

Первые случаи передачи вируса от птицы к человеку были зарегистрированы в начале "нулевых". Речь идет о разновидности H5N1. Человек очень тяжело переносит птичий грипп, потому к случаям его передачи относятся очень внимательно.

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В 2020 году в мире было зарегистрировано 1,5 тысячи очагов птичьего гриппа в 41 стране, причем на европейские страны приходилось 1 127 очагов. Однако до недавнего времени не было зарегистрировано ни одного лабораторно подтвержденного случая инфицирования человека A/H5N8.

По словам врача инфекционной больницы №2 Москвы Ильи Акинфеева, симптоматика птичьего гриппа мало отличается от симптоматики других штаммов.

"Классическая симптоматика: резкое начало заболевание, сильная интоксикация, загрудинная боль, сухой кашель и резкое поднятие температуры до 39-40 градусов", – сказал он в разговоре с URA.ru.

По его словам, без специфической диагностики нельзя определить, каким именно штаммом гриппа болеет человек. Тоже самое заявил директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

"Никаких особенных черт нет. Все симптомы, присущие гриппозной инфекции. Как правило, это тяжелое течение инфекции", – сказал он.

Уже в разговоре с телеканалом "Мир 24" Викулов рассказал, что для того, чтобы обезопасить себя от заражения птичьим гриппом, не следует употреблять в пищу дикую птицу, а также плохо обработанное мясо и сырые яйца.

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"Если кто-то занимается охотой, они могут потенциально проконтактировать. При путешествиях и посещении экзотических ресторанов стараться не употреблять сырое мясо птицы и сырые яйца, потому что они могут быть источниками заражения вирусом гриппа", – сказал он.

Викулов отметил, что контролирующие органы сейчас будут уделять особое внимание появлению нового штамма птичьего гриппа. По его словам, итоге предыдущих эпидемий и вспышек птичьего гриппа показали достаточно высокую летальность у людей.

Как сообщалось ранее, в патологическом материале птиц, которые содержались в частном домохозяйстве в пгт Клавдиево-Тарасово, Бучанского (Бородянского) района Киевской области, обнаружена РНК вируса птичьего гриппа (тип А субтип Н5N8).

Напомним, в январе 2020 года вспышка птичьего гриппа была зафиксирована на предприятии "Хутор" в Винницкой области. Тогда от импорта птицы из Украины отказались несколько стран.

В апреле 2011 года в новом докладе ФАО отмечалось, что на своем пике в 2006 году вирус птичьего гриппа охватил 60 стран. "Сегодня большинству стран удалось победить его. Однако H5N1 еще остается активным в Бангладеш, Китае, Египте, Индии, Индонезии и Вьетнаме", — говорилось в документе ООН.