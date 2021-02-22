Пташиний грип H5N8 уперше передався людині: симптоми хвороби і як не заразитися

Перші в світі інфікування штамом H5N8 зареєстрували в РФ. Поки що у вчених немає даних, які б свідчили про те, що вірус передається від людини до людини. Але за спалахом вірусу пильно стежать.

Пташиний грип A/H5N8, який раніше неодноразово призводив до епізоотій (епідеміям серед тварин) із загибеллю сотень тисяч птахів, уперше передався людям. Як повідомляє ТАСС, у суботу глава "Росспоживнагляду" Анна Попова заявила, що першими захворіли семеро співробітників птахофабрики на півдні Росії, де наприкінці 2020 року почався спалах цього вірусу серед птахів.

Як пише N+1, вірус типу А володіє найвищою мінливістю серед збудників грипу, тому імунітет до них виробляється вкрай складно. Епідеміологи побоюються, що якщо один із різновидів пташиного або свинячого грипу почне передаватися від людини до людини, то це може призвести до пандемії, яка буде порівнянна з "іспанкою" на початку XX століття.

Перші випадки передачі вірусу від птаха до людини були зареєстровані на початку "нульових". Йдеться про різновиди H5N1. Людина дуже важко переносить пташиний грип, тому до випадків його передачі ставляться дуже уважно.

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У 2020 році в світі було зареєстровано 1,5 тисячі осередків пташиного грипу в 41 країні, причому на європейські країни припадало 1 127 осередків. Однак до нещодавнього часу не було зареєстровано жодного лабораторно підтвердженого випадку інфікування людини A/H5N8.

За словами лікаря інфекційної лікарні №2 Москви Іллі Акінфєєва, симптоматика пташиного грипу мало відрізняється від симптоматики інших штамів.

"Класична симптоматика: різкий початок захворювання, сильна інтоксикація, загрудинний біль, сухий кашель і різке підняття температури до 39-40 градусів", — сказав він у розмові з URA.ru.

За його словами, без специфічної діагностики не можна визначити, яким саме штамом грипу хворіє людина. Теж саме заявив директор Наукового інформаційного центру з профілактики та лікування вірусних інфекцій Георгій Вікулов.

"Ніяких особливих рис немає. Всі симптоми, властиві грипозній інфекції. Як правило, це важкий перебіг інфекції", — сказав він.

Уже в розмові з телеканалом "Мир 24" Вікулов розповів, що для того, щоб убезпечити себе від зараження пташиним грипом, не слід вживати в їжу диких птахів, а також погано оброблене м'ясо та сирі яйця.

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"Якщо хтось займається полюванням, вони можуть потенційно проконтактувати. Під час подорожей та відвідувань екзотичних ресторанів намагайтеся не вживати сире м'ясо птиці та сирі яйця, тому що вони можуть бути джерелами зараження вірусом грипу", — сказав він.

Вікулов зазначив, що керівні органи зараз приділятимуть особливу увагу появі нового штаму пташиного грипу. За його словами, підсумки попередніх епідемій і спалахів пташиного грипу показали досить високу летальність у людей.

Як повідомлялося раніше, у патологічному матеріалі птахів, які містилися в приватному домогосподарстві в смт Клавдієво-Тарасове, Бучанського (Бородянського) району Київської області, виявлено РНК вірусу пташиного грипу (тип А субтип Н5N8).

Нагадаємо, у січні 2020 року спалах пташиного грипу був зафіксований на підприємстві "Хутір" у Вінницькій області. Тоді від імпорту птиці з України відмовилися кілька країн.

У квітні 2011 року в новій доповіді ФАО зазначалося, що на своєму піку в 2006 році вірус пташиного грипу охопив 60 країн. "Сьогодні більшості країн вдалося перемогти його. Однак H5N1 ще залишається активним у Бангладеші, Китаї, Єгипті, Індії, Індонезії і В'єтнамі", — говорилося в документі ООН.