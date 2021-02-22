В Конго неизвестные убили посла Италии

По данным итальянских СМИ, изначально речь шла о попытке похищения, пошедшей не по плану.

Посол Италии в Демократической Республике Конго Лука Аттаназио погиб при нападении на конвой. Об этом сообщает ANSA.

Посол вместе с военным ехали около города Гома на машине в колонне миссии Организации Объединенных Наций по стабилизации в Демократической Республике Конго.

Аттаназио был застрелен во время нападения на конвой и скончался от полученных ран.

Rai News пишет, что причину нападения пока установить не удалось. По их мнению, возможно, речь шла о попытке похищения, пошедшей не по плану.

В МИД Италии подтвердили информацию о гибели посла.

Напомним, 21 января в Демократической Республике Конго погиб миротворец из Украины: военнослужащий 11 отдельной бригады армейской авиации Херсон старший лейтенант Александр Мулявко.

Это уже не первая смерть украинских миротворцев в Конго. Так, 22 ноября 2020 года в Конго умер украинский военнослужащий. Он скончался от осложнений вызванных коронавирусом. 6 декабря умер военнослужащий украинского отдельного вертолетного отряда миссии ООН в Конго. Причина смерти – остановка сердца.