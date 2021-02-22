У Конго невідомі вбили посла Італії

За даними італійських ЗМІ, спочатку йшлося про спробу викрадення, яка пішла не за планом.

Посол Італії в Демократичній Республіці Конго Лука Аттаназіо загинув під час нападу на конвой. Про це повідомляє ANSA.

Посол разом із військовим їхали біля міста Гома на машині в колоні місії Організації Об'єднаних Націй зі стабілізації у Демократичній Республіці Конго.

Аттаназіо був застрелений під час нападу на конвой і помер від отриманих ран.

Rai News пише, що причину нападу поки встановити не вдалося. На їхню думку, можливо, йшлося про спробу викрадення, яка пішла не за планом.

В МЗС Італії підтвердили інформацію про загибель посла.

Нагадаємо, 21 січня в Демократичній Республіці Конго загинув миротворець з України: військовослужбовець 11 окремої бригади армійської авіації Херсон старший лейтенант Олександр Мулявко.

Це вже не перша смерть українських миротворців у Конго. Так, 22 листопада 2020 року в Конго помер український військовослужбовець. Він помер від ускладнень викликаних коронавірусом. 6 грудня помер військовослужбовець українського окремого вертолітного загону місії ООН у Конго. Причина смерті — зупинка серця.