Юлия Навальная вернулась из Германии в Москву (видео)

Жена российского оппозиционера проигнорировала журналистов, которые поджидали ее в аэропорту.

Жена российского оппозиционера Алексея Навального Юлия Навальная вернулась из Германии в Москву, куда она летала с частным визитом.

Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Навальная проигнорировала журналистов, которые поджидали ее в аэропорту, не став отвечать на вопросы.

"Сегодня Юлия вернулась в Россию рейсом из Франкфурта, но без детей – их она предпочла оставить заграницей", – говорится в сообщении.

Telegram-канал отмечает, что за то время, пока Навальная была в Германии, ее мужу вынесли приговор по делу о клевете в отношении ветерана войны и отказали в аппеляциии по делу "Ив Роше".

Напомним, днем 10 февраля российское государственное информагентство "Интерфакс" сообщило со ссылкой на "информированный источник", что Юлия Навальная улетела из московского аэропорта "Домодедово" рейсом во Франкфурт-на-Майне. Сама Навальная также не анонсировала свой отъезд из РФ. Немецкая газета "Der Spiegel" со ссылкой на собственные источники сообщила, что визит Навальной во Франкфурт-на-Майне носил частный характер.