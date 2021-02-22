Юлія Навальна повернулася з Німеччини в Москву (відео)

Дружина російського опозиціонера проігнорувала журналістів, які чекали її в аеропорту.

Дружина російського опозиціонера Олексія Навального Юлія Навальна повернулася з Німеччини в Москву, куди вона літала з приватним візитом.

Про це повідомляє Telegram-канал 112.

Навальна проігнорувала журналістів, які чекали її в аеропорту, не ставши відповідати на питання.

"Сьогодні Юлія повернулася в Росію рейсом з Франкфурта, але без дітей — їх вона вважала за краще залишити за кордоном", — йдеться в повідомленні.

Telegram-канал зазначає, що за той час, поки Навальна була в Німеччині, її чоловікові винесли вирок у справі про наклеп щодо ветерана війни і відмовили в апеляції у справі "Ів Роше".

Нагадаємо: 10 лютого російське державне інформагентство "Інтерфакс" повідомило з посиланням на "інформоване джерело", що Юлія Навальна полетіла з московського аеропорту "Домодєдово" рейсом до Франкфурта-на-Майні. Сама Навальна теж не анонсувала свій відʼїзд з РФ. Німецька газета "Der Spiegel" з посиланням на власні джерела повідомила, що візит Навальної до Франкфурта-на-Майні мав приватний характер.