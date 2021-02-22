Microsoft поддерживает инициативу платить СМИ за контент, против которой выступила Facebook

Компания планирует продвигать в Европе систему, аналогичную той, которую разработало правительство Австралии.

Microsoft объединит усилия с европейскими журналистами и средствами массовой информации для того, чтобы разработать систему, которая заставит технологические платформы типа Google и Facebook платить за контент. Об этом со ссылкой на представителей компании сообщило издание CNN.

В Microsoft отметили, что они планируют начать сотрудничество с Европейским советом издателей для того, чтобы лоббировать такую же систему, которую разработало правительство Австралии.

"Мы приветствуем признание Microsoft ценности, которую наш контент приносит в основной бизнес — поисковые системы и социальные сети", — заявил Европейского совета издателей Кристиан Ван Тилло.

Так, правительство Австралии продвигает закон, который должен позволить средствам массовой информации торговаться с технологическими компаниями, чтобы те платили за распространение выпускаемых ими новостей. Издание CNN отмечает, что ЕС и США столкнулись с давлением и могут принять аналогичные меры. А власти Канады заявили, что могут принять соответствующий закон в ближайшие месяцы.

Представители же Facebook выступают против идеи платить за распространяемый на их платформе контент средствам массовой информации. Как реакция на такую инициативу австралийского правительства от 18 февраля 2021, года жители страны проснулись с пустыми новостными лентами в этой соцсети, поскольку Facebook решил заблокировать весь медиа-контент.

Этот шаг был раскритикован во всех новостях политиками и правозащитниками, особенно после того, как стало ясно, что вместе с новостями удалены официальные страницы органов социального обеспечения и охраны здоровья, на которых предупреждалось о чрезвычайных ситуациях.

Напомним, что в январе компания Google также пригрозила Австралии отключением интернет-поиска.