Microsoft підтримує ініціативу платити ЗМІ за контент, проти якої виступила Facebook

Компанія планує просувати в Європі систему, аналогічну тій, яку розробив уряд Австралії.

Microsoft обʼєднає зусилля з європейськими журналістами та засобами масової інформації для того, щоб розробити систему, яка змусить технологічні платформи типу Google і Facebook платити за контент. Про це з посиланням на представників компанії повідомило видання CNN.

У Microsoft зазначили, що вони планують почати співпрацю з Європейською радою видавців для того, щоб лобіювати таку ж систему, яку розробив уряд Австралії.

"Ми вітаємо визнання Microsoft цінності, яку наш контент приносить в основний бізнес — пошукові системи і соціальні мережі", — заявив Європейської ради видавців Крістіан Ван Тілло.

Так, уряд Австралії просуває закон, який повинен дозволити засобам масової інформації торгуватися з технологічними компаніями, щоб ті платили за поширення новин, що випускаються ними. Видання CNN зазначає, що ЄС і США зіткнулися з тиском і можуть вжити аналогічних заходів. А влада Канади заявила, що можуть ухвалити відповідний закон у найближчі місяці.

Представники ж Facebook виступають проти ідеї платити за розповсюджуваний на їхній платформі контент засобів масової інформації. Як реакція на таку ініціативу австралійського уряду від 18 лютого 2021 року, жителі країни прокинулися з порожніми новинними стрічками в цій соцмережі, оскільки Facebook вирішив заблокувати весь медіа-контент.

Цей крок був розкритикований в усіх новинах політиками і правозахисниками, особливо після того, як стало зрозуміло, що разом з новинами видалені офіційні сторінки органів соціального забезпечення та охорони здоровʼя, на яких попереджалося про надзвичайні ситуації.

Нагадаємо, що в січні компанія Google також пригрозила Австралії відключенням інтернет-пошуку.