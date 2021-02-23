Копье со скульптурой головы Маргарет Тэтчер установили в ее родном городе

Автор арт-объекта происходит из Уэльса, где многие жители не любят Тэтчер, закрывшую там угольные шахты.

Учитель рисования установил гипсовую голову Маргарет Тэтчер в родном городе бывшего премьер-министра Великобритании Грантеме. Разместил он ее на постаменте, который местные власти подготовили для установки бронзовой фигуры "Железной леди". Об этом сообщило издание LAD Bible.

Тридцатичетырехлетний Марк Робла сначала хотел изготовить фигуру Тэтчер в полный рост, но не смог ее сделать ("постоянно отваливались руки"). Поэтому он просто насадил голову статуи на бутафорское копье. У основания копья от положил макет женской сумочки, такой, какие любила носить экс-премьер.

Робла говорил, что в этой части Линкольншира у Тэтчер много поклонников, но он не относится к их числу. Учитель переехал в Грантем около года назад из Северного Уэльса, где Тэтчер мало популярна.

"Я вырос в семье рабочих, традиционных валлийцев. В этой среде у Тэтчер мало поклонников. Многие связывают ее имя с закрытием валлийских шахт. Мой отец всегда ругал ее", – говорит Робла.

Городской совет Грантема потратил на изготовление трехметровой бронзовой фигуры Тэтчер 300 тысяч фунтов стерлингов (около $420 тысяч). Робла сказал, что его объект обошелся в 100 фунтов. "Таким образом я сэкономил им кучу денег", – говорит он.

Местные власти планируют установить фигуру Тэтчер на постамент после ослабления карантинных ограничений, чтобы была возможность провести подобающую церемонию.

Одним из аспектов экономической политики Тэтчер как главы правительства, была реформа угольной отрасли, которая в то время была государственной и хронически убыточной. Несмотря на массовые протесты профсоюзов, она добилась закрытия значительной части шахт, а остальные были приватизированы.

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