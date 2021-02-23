Спис із скульптурою голови Маргарет Тетчер встановили в її рідному місті

Автор арт-об'єкту з Уельсу, де багато жителів не люблять Тетчер, яка закрила там вугільні шахти.

Учитель малювання встановив гіпсову голову Маргарет Тетчер у рідному місті колишнього прем'єр-міністра Великобританії Грантемі. Розмістив він її на постаменті, який місцева влада підготували для установки бронзової фігури "Залізної леді". Про це повідомило видання LAD Bible.

Тридцятичотирирічний Марк Робла спочатку хотів виготовити фігуру Тетчер у повний зріст, але не зміг її зробити ( "постійно відвалювалися руки"). Тому він просто насадив голову статуї на бутафорський спис. Біля підстави спису від поклав макет жіночої сумочки, такий, які любила носити екс-прем'єр.

Робла говорив, що в цій частині Лінкольнширу в Тетчер багато шанувальників, але він не належить до їхнього числа. Учитель переїхав до Грантома близько року тому з Північного Уельсу, де Тетчер мало популярна.

"Я виріс у сім'ї робітників, традиційних валлійців. У цьому середовищі в Тетчер мало шанувальників. Багато хто пов'язує її ім'я із закриттям валлійських шахт. Мій батько завжди лаяв її", — говорить Робла.

Міська рада Грантема витратила на виготовлення триметрової бронзової фігури Тетчер 300 тисяч фунтів стерлінгів (близько $ 420 тисяч). Робла сказав, що його об'єкт обійшовся в 100 фунтів. "Таким чином я заощадив їм купу грошей", — говорить він.

Місцева влада планує встановити фігуру Тетчер на постамент після ослаблення карантинних обмежень, щоб була можливість провести відповідну церемонію.

Одним з аспектів економічної політики Тетчер як голови уряду, була реформа вугільної галузі, яка в той час була державною і хронічно збитковою. Незважаючи на масові протести профспілок, вона домоглася закриття значної частини шахт, а решта були приватизовані.

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