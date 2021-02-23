Французский авианосец возглавил группу кораблей при проведении антитеррористических миссий

Группа будет развернута сначала в Средиземном море, затем в Индийском океане и в Персидском заливе.

Флагман ВМС Франции авианосец "Шарль де Голль" (Charles de Gaulle) во главе авианосной ударной группы (АУГ) покинул порт Тулон для развертывания в зоне проведения антитеррористических миссий "Шаммаль" и "Клемансо-21".

На борту авианосца 20 истребителей Rafale M и два самолета дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) E-2C Hawkeye. В состав группы входят французские фрегаты "Шевалье Поль" и "Прованс" и многоцелевая атомная подводная лодка типа "Рюби", а также ракетный эсминец "Портер" ВМС США, бельгийский фрегат "Леопольд I" и греческий фрегат "Гидра".

Группа проведет несколько месяцев в Средиземном море, затем в Индийском океане и в Персидском заливе для поддержки союзников по борьбе с "Исламским государством" и другими угрозами. Операция рассчитана до апреля.

О подготовке такой группы кораблей президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил 16 января. Тогда же он сказал, что после возвращения авианосец будет перемещен в зону Атлантического океана и в Северное море.

22 февраля индийское издание Hindustan Times сообщило, что когда группировка будет в Индийском океане, совместные учения с нею проведет индийский авианосец "Викрамадитья" (Vikramaditya) с истребителями МиГ-29К на борту. Примерно в это же время ожидается прибытие в Индию первых семи истребителей Rafale наземного базирования, закупленных во Франции. Еще 18 самолетов поступят позже.

Напомним, президент Эмманюэль Макрон 8 декабря объявил о планах Франции построить новейший авианосец с ядерным реактором, который заменит авианосец "Charles de Gaulle" к 2038 году.

В начале апреля было сообщено, что авианосец "Шарль де Голль", выполнявший задачи в Атлантическом океане, возвращается на свою базу в Тулон, после того, как у 40 моряков на борту обнаружили симптомы коронавируса.