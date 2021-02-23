В США женщине пересадили зараженные коронавирусом легкие

На третий день после операции у пациентки ухудшилось состояние, и два следующих месяца она провела в реанимации

В США зафиксирован первый в стране случай передачи коронавируса от донора реципиенту, передает People.

Еще в октябре прошлого года жительница Мичигана скончалась после того, как ей пересадили легкие, инфицированные COVID-19. Донором стала женщина, которая скончалась в больнице после тяжелой черепно-мозговой травмы в автокатастрофе.

В течение 24 часов после извлечения легких врачи проверили их на наличие коронавируса, и тесты показали отрицательный результат. Более того, у погибшей не было каких-то поездок или путешествий, где бы она могла заразиться.

Реципиента, у которого было хроническое обструктивное заболевание легких , за 12 часов до операции также проверили на вирус, и, как и в первом случае, результат оказался отрицательным. Однако через три дня после пересадки состояние пациентки начало ухудшаться: поднялась температура, снизилось кровяное давление. Затем у нее развился септический шок, который является нетипичным после трансплантации.

Это побудило врачей сделать тест на COVID-19. После того, как анализы оказались положительными, врачи проверили образцы от донора, которые также оказались положительными.

Поскольку состояние здоровья реципиента легкого продолжало ухудшаться, у нее возникла полиорганная недостаточность, и ей пришлось включить аппарат искусственной вентиляции легких. Она умерла через 61 день после операции. Тестирование, проведенное за день до ее смерти, показало, что она все еще инфицирована COVID-19.

Несмотря на то, что этот случай имел место еще в прошлом году, о нем предметно заговорили только сейчас.

В новом отчете, опубликованном ранее в этом месяце в American Journal of Transplantation, официальные лица Медицинской школы Мичиганского университета описали случай "доказанной передачи» между донором и реципиентом, который, по их мнению, является первым в Соединенных Штатах.

"Мы бы абсолютно не использовали легкие, если бы у нас был положительный тест на коронавирус", – заявил в комментарии NBC News ведущий автор доктор Дэниел Каул, директор службы инфекционных заболеваний трансплантологии штата Мичиган.

Сейчас США являются мировым лидером по количеству зараженных коронавирусом (28 191 227) и умерших (500 443). В связи с такими масштабными потерями президент Джо Байден объявил в стране пятидневный траур.

Напомним, ученые назвали четыре витамина, которые помогут больным с коронавирусом скорее преодолеть болезнь и усилят иммунную защиту организма.