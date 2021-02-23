У США жінці пересадили заражені коронавірусом легені

На третій день після операції у пацієнтки погіршився стан, і два наступних місяці вона провела в реанімації.

У США зафіксований перший в країні випадок передачі коронавірусу від донора реципієнту, передає People.

Ще в жовтні минулого року мешканка Мічигану померла після того, як їй пересадили легені, інфіковані COVID-19. Донором стала жінка, яка померла в лікарні після важкої черепно-мозкової травми в автокатастрофі.

Протягом 24 годин після вилучення легень лікарі перевірили їх на наявність коронавірусу, і тести показали негативний результат. Більш того, у загиблої не було якихось поїздок або подорожей, де б вона могла заразитися.

Реципієнтку, у якого було хронічне обструктивне захворювання легень, за 12 годин до операції також перевірили на вірус, і, як і в першому випадку, результат виявився негативним. Однак через три дні після пересадки стан пацієнтки почав погіршуватися: піднялася температура, знизився кров'яний тиск. Потім у неї розвинувся септичний шок, який є нетиповим після трансплантації.

Це спонукало лікарів зробити тест на COVID-19. Після того, як аналізи виявилися позитивними, лікарі перевірили зразки від донорки, які також виявилися позитивними.

Оскільки стан здоров'я реципієнтки легень продовжував погіршуватися, у неї виникла поліорганна недостатність, і її довелося підключити до апарату штучної вентиляції легенів. Вона померла через 61 день після операції. Тестування, проведене за день до її смерті, показало, що вона все ще інфікована COVID-19.

Незважаючи на те, що цей випадок стався ще минулого року, про нього предметно заговорили тільки зараз.

У новому звіті, опублікованому раніше в цьому місяці в American Journal of Transplantation, офіційні особи Медичної школи Мічиганського університету описали випадок "доведеного передавання" між донором і реципієнтом, який, на їхню думку, є першим у Сполучених Штатах.

"Ми б абсолютно не використали легені, якби у нас був позитивний тест на коронавірус", — заявив у коментарі NBC News провідний автор, доктор Деніел Каул, директор служби інфекційних захворювань трансплантології штату Мічиган.

Зараз США є світовим лідером за кількістю заражених на коронавірус (28 191 227) і померлих (500 443). У зв'язку з такими масштабними втратами президент Джо Байден оголосив у країні п'ятиденний траур.

Нагадаємо, вчені назвали чотири вітаміни, які допоможуть хворим із коронавірусом швидше подолати хворобу та посилять імунний захист організму.