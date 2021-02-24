Microsoft заявила о доказательствах причастности России к кибератаке SolarWinds

Глава Microsoft Брэд Смит сообщил, что компания обнаружила "существенные" доказательства, указывающие на российскую внешнюю разведку.

Глава Microsoft Брэд Смит сообщил, что у компании есть свидетельства причастности России к кибератаке на американские системы в декабре 2020 года. Об этом он сообщил в комитете по разведке Сената США. Об этом сообщает CNN.

Выступая перед комитетом по разведке Сената, Смит сказал, что правительству США, вероятно, потребуется время, чтобы официально прийти к такому же выводу.

"На данном этапе мы увидели существенные доказательства, указывающие на российскую внешнюю разведку и мы не нашли никаких доказательств, которые бы привели нас куда-либо еще", — сказал Смит.

Представители американской разведки пока только заявили, что нападение было совершено хакерами, которые "вероятно имеют русское происхождение".

Администрация Байдена готовит санкции и другие ответные меры, направленные против России в связи с хакерской кампанией, сообщил CNN официальный представитель США, знакомый с планами. Обсуждение ответа все еще продолжается, но может произойти в течение нескольких недель, добавил чиновник, отметив, что пакет, вероятно, будет включать санкции.

Напомним, 14 декабря 2020 года стало известно о масштабной кибератаке на правительственные сайты США. Позднее в США заявили, что за взломом могут стоять люди "российского происхождения".

На условиях анонимности источники назвали и предполагаемых исполнителей — это хакеры, известные под никами APT29 или Cozy Bear, которые уже отметились тем, что взламывали почтовые серверы Госдепартамента и Белого дома во время президентства Барака Обамы в 2014-2015 годах.

Издание Bloomberg сообщает, что российские хакеры совершили атаку на Агентство по ядерному оружию США, администрации, как минимум, трех штатов.

Источники утверждают, что хакеры атаковали госорганы США, запустив вредоносный код в продуктах SolarWinds. Также источник рассказал, что Минэнергетики США и Национальное управление по ядерной безопасности стали объектами крупной атаки. В Минэнергетики уже заявили, что ведется расследование и что взлом не повлиял на "важные функции национальной безопасности".