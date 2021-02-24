Microsoft заявила про докази причетності Росії до кібератаки SolarWinds

Глава Microsoft Бред Сміт повідомив, що компанія виявила "істотні" докази, що вказують на російську зовнішню розвідку.

Глава Microsoft Бред Сміт повідомив, що в компанії є свідчення причетності Росії до кібератаки на американські системи в грудні 2020 року. Про це він повідомив у комітеті з розвідки Сенату США. Про це повідомляє CNN.

Виступаючи перед комітетом із розвідки Сенату, Сміт сказав, що урядові США, ймовірно, буде потрібний час, щоб офіційно дійти такого ж висновку.

"На цьому етапі ми побачили суттєві докази, що вказують на російську зовнішню розвідку і ми не знайшли ніяких доказів, які б привели нас куди-небудь ще", — сказав Сміт.

Представники американської розвідки поки тільки заявили, що напад був скоєний хакерами, які "ймовірно мають російське походження".

Адміністрація Байдена готує санкції та інші заходи, спрямовані проти Росії у зв'язку з хакерською кампанією, повідомив CNN офіційний представник США, знайомий з планами. Обговорення відповіді все ще триває, але може статися протягом декількох тижнів, додав чиновник, зазначивши, що пакет, ймовірно, міститиме санкції.

Нагадаємо, 14 грудня 2020 року стало відомо про масштабну кібератаку на урядові сайти США. Пізніше в США заявили, що за зломом можуть стояти люди "російського походження".

На умовах анонімності джерела назвали й передбачуваних виконавців — це хакери, відомі під ніками APT29 або Cozy Bear, які вже виділилися тим, що зламували поштові сервери Держдепартаменту та Білого дому під час президентства Барака Обами в 2014-2015 роках.

Видання Bloomberg повідомляє, що російські хакери здійснили атаку на Агентство з ядерної зброї США, адміністрації, як мінімум, трьох штатів.

Джерела стверджують, що хакери атакували держоргани США, запустивши шкідливий код у продуктах SolarWinds. Також джерело розповіло, що Міненергетики США та Національне управління з ядерної безпеки стали об'єктами великої атаки. У Міненергетики вже заявили, що ведеться розслідування і що злом не вплинув на "важливі функції національної безпеки".