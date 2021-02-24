Нефть и газ принесли бюджету России в 2020 на 30% меньше денег

Сильнее всего упали поступления от налога на добычу полезных ископаемых и от вывозных таможенных пошлин.

Объем нефтегазовых доходов России снизился в 2020 году на 2,3 трлн рублей, или на 30,4%. Их доля в общем объеме доходов уменьшилась с 39,3% до 28%. Об этом говорится в отчете Счетной палаты РФ.

Наибольшее снижение доходов произошло из-за уменьшения поступлений от налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и от вывозных таможенных пошлин на нефть, газ и товары, выработанные из нефти.

По подсчетам Счетной палаты, цена барреля нефти Urals в среднем в 2020 году составила $43,3 против $63,9 в 2019. В апреле она падала до исторического минимума в $16,3.

При падении цен на нефть на 35,2%, курс рубля снизился на 11,1%. В палате подчеркнули, что в 2020 году курс рубля продемонстрировал более высокую устойчивость к колебаниям нефтяных цен, чем во время кризиса 2014–2016 годов.

Напомним, "Газпром" с 17 февраля значительно снизил транзит газа через Украину. Отмечается, что в первые 16 дней февраля транзит газа оставался на достаточно стабильном уровне. На март "Газпром" забронировал дополнительные 14,2 млн куб. м в сутки.

США и Россия официально продлили действие договора о стратегических наступательных вооружениях СНВ-3/New START на пять лет. Соглашение остается действующим до 5 февраля 2026 года. Оно накладывает ограничения на количество ядерных боеголовок, а также межконтинентальных баллистических ракет и ракет, размещенных на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, которые стоят на вооружении обоих государств.