Нафта та газ принесли бюджету Росії в 2020 на 30% менше грошей

Найсильніше впали надходження від податку на видобуток корисних копалин і від вивізних митних зборів.

Обсяг нафтогазових доходів Росії знизився в 2020 році на 2,3 трлн рублів, або на 30,4%. Їхня частка в загальному обсязі доходів зменшилася з 39,3% до 28%. Про це йдеться в звіті Рахункової палати РФ.

Найбільше зниження доходів відбулося через зменшення надходжень від податку на видобуток корисних копалин (ПВКК) і від вивізних митних зборів на нафту, газ і товари, вироблені з нафти.

За підрахунками Рахункової палати, ціна бареля нафти Urals у середньому в 2020 році склала $43,3 проти $63,9 в 2019. У квітні вона падала до історичного мінімуму — $16,3.

Під час падіння цін на нафту на 35,2%, курс рубля знизився на 11,1%. У палаті підкреслили, що в 2020 році курс рубля продемонстрував вищу стійкість до коливань нафтових цін, ніж під час кризи 2014-2016 років.

Нагадаємо, "Газпром" із 17 лютого значно знизив транзит газу через Україну. Зазначається, що в перші 16 днів лютого транзит газу залишався на досить стабільному рівні. На березень "Газпром" забронював додаткові 14,2 млн куб. м на добу.

США та Росія офіційно продовжили дію договору про стратегічні наступальні озброєння СНО-3/New START на пʼять років. Угода залишається чинною до 5 лютого 2026 року. Вона накладає обмеження на кількість ядерних боєголовок, а також міжконтинентальних балістичних ракет і ракет, розміщених на підводних човнах і важких бомбардувальниках, які стоять на озброєнні обох держав.