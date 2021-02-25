Moderna разработала вакцину против южноафриканского штамма коронавируса

Первые дозы были отправлены в Национальный институт здоровья США для клинического исследования.

Компания Moderna заявила, что разработала обновленную версию своей вакцины против COVID-19, которая должна помочь с мутировавшим коронавирусом из ЮАР. Об этом сообщает CNN.

Новая вакцина, получившая название mRNA-1273.351, будет предназначена для ревакцинации людей, которые уже были вакцинированы против коронавируса, и как первичная вакцина для людей, которые не болели коронавирусом и еще не были вакцинированы.

"Мы быстро продвигаемся к тестированию обновленной вакцины, предназначенной для борьбы с новыми штаммами вируса. Moderna стремится внести столько обновлений в нашу вакцину, сколько необходимо, пока пандемия не будет взята под контроль", — заявил генеральный директор Moderna Стефан Бансель.

Первые дозы были отправлены в Национальный институт здоровья США для клинического исследования.

Кроме того, Moderna исследует, может ли третья, более низкая доза обновленной вакцины повысить иммунитет против новых штаммов COVID-19. Как сообщается, некоторые участники исследования уже получают третьи дозы препарата.

Напомним, в середине декабря министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок в Палате общин заявил, что в стране появился новый штамм коронавируса, который распространился почти в 60 районах местного самоуправления. Ряд стран Европы закрыли сообщение с Великобританией из-за появления новой мутации коронавируса, который теперь стал заразнее. Позже другую мутацию коронавируса обнаружили и в ЮАР.