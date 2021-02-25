Moderna розробила вакцину проти південноафриканського штаму коронавірусу

Перші дози були надіслані до Національного інституту здоров'я США для клінічного дослідження.

Компанія Moderna заявила, що розробила оновлену версію своєї вакцини проти COVID-19, яка повинна допомогти з коронавірусом із ПАР, що мутував. Про це повідомляє CNN.

Нова вакцина, яка отримала назву mRNA-1273.351, буде призначена для ревакцинації людей, які вже були вакциновані проти коронавірусу, і як первинна вакцина для людей, які не хворіли на коронавірус і ще не були вакциновані.

"Ми швидко просуваємося до тестування оновленої вакцини, призначеної для боротьби з новими штамами вірусу. Moderna прагне внести стільки оновлень в нашу вакцину, скільки необхідно, поки пандемія не буде взята під контроль", — заявив генеральний директор Moderna Стефан Бансель.

Перші дози були надіслані до Національного інституту здоров'я США для клінічного дослідження.

Крім того, Moderna досліджує, чи може третя, нища доза оновленої вакцини підвищити імунітет проти нових штамів COVID-19. Як повідомляється, деякі учасники дослідження вже отримують треті дози препарату.

Нагадаємо, у середині грудня міністр охорони здоров'я Великобританії Меттью Генкок у Палаті громад заявив, що в країні з'явився новий штам коронавірусу, який поширився майже в 60 районах місцевого самоврядування. Низка країн Європи закрили сполучення з Великобританією через появу нової мутації коронавірусу, який тепер став заразнішим. Пізніше іншу мутацію коронавірусу виявили і в ПАР.