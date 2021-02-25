В Германии мужчина по собственной инициативе решил сотрудничать со спецслужбами РФ

По данным прокуратуры Германии, Йенс Ф. собрал информацию о планировке зданий Бундестага и передал сотруднику российской разведки.

Федеральная прокуратура Германии предъявила мужчине обвинения в работе на российские спецслужбы. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Сообщается, что Йенс Ф. работал в компании, которая занималась проверкой электрических приборов в помещениях, используемых Бундестагом. Обвиняемый имел доступ к файлам с планами здания.

В прокуратуре заявили, что по собственной инициативе мужчина решил передать файлы российским спецслужбам.

Йенс Ф. отправил файлы сотруднику посольства России в Берлине, который по основной должности является сотрудником Главного управления Генерального штаба ВС РФ.

О дальнейшей судьбе дела прокуратура не дала информации.

Напомним, ранее в СБУ сообщили, что задержали в Киеве чиновника налоговой службы, якобы работавшего на террористов "ДНР". Налоговик передавал террористам сведения из закрытых автоматизированных систем. Во время обыска у налоговика правоохранители изъяли документы, которые подтверждают его преступную деятельность в интересах оккупантов.

Кроме того, в Харькове СБУ задержала мужчину, которого подозревают в сборе секретной информации о разработке нового украинского танка.

По версии спецслужбы, Вооруженные силы РФ завербовали гражданина Украины вскоре после его приезда в Россию. Агент получил задание выкрасть информацию о разработке и производстве новейшего танка Т-84БМ "ОПЛОТ" в Украине, которая хранится под грифом секретности. Для этого он пытался переманить сотрудника харьковского госпредприятия "ХКБМ им. Морозова", которое занималось разработкой новой модели боевой техники.