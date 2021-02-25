У Німеччині чоловік за власної ініціативи вирішив співпрацювати зі спецслужбами РФ
За даними прокуратури Німеччини, Йенс Ф. зібрав інформацію про планування будівель Бундестагу та передав співробітникові російської розвідки.
Федеральна прокуратура Німеччини висунула чоловікові звинувачення в роботі на російські спецслужби. Про це повідомляє Deutsche Welle.
Повідомляється, що Йенс Ф. працював у компанії, яка займалася перевіркою електричних приладів у приміщеннях, які використовуються Бундестагом. Обвинувачений мав доступ до файлів із планами будівлі.
У прокуратурі заявили, що за власною ініціативою чоловік вирішив передати файли російським спецслужбам.
Йенс Ф. надіслав файли співробітнику посольства Росії в Берліні, який за основною посадою є співробітником Головного управління Генерального штабу ЗС РФ.
Про подальшу долю справи прокуратура не дала інформації.
Нагадаємо, раніше в СБУ повідомили, що затримали в Києві чиновника податкової служби, який нібито працював на терористів "ДНР". Податківець передавав терористам відомості із закритих автоматизованих систем. Під час обшуку у податківця правоохоронці вилучили документи, які підтверджують його злочинну діяльність в інтересах окупантів.
Крім того, у Харкові СБУ затримала чоловіка, якого підозрюють у збиранні секретної інформації про розробку нового українського танка.
За версією спецслужби, Збройні сили РФ завербували громадянина України незабаром після його приїзду в Росію. Агент отримав завдання викрасти інформацію про розробку та виробництво новітнього танка Т-84БМ "ОПЛОТ" в Україні, яка зберігається під грифом секретності. Для цього він намагався переманити співробітника харківського держпідприємства "ХКБМ ім. Морозова", яке займалося розробкою нової моделі бойової техніки.