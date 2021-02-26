В США за 37 дней сделали 50 млн прививок от COVID-19

Об этом сообщил президент страны Джо Байден

За 37 дней граждане США получили более 50 млн доз вакцины.

По словам президента страны Джо Байдена, это опережает график населения вакцинации на несколько недель, информирует СNN.

Напомним, Байден пообещал за 100 дней своего президентства вакцинировать 100 миллионов американцев.

"Сегодня я здесь, чтобы доложить, что мы уже на полпути. 50 миллионов прививок всего за 37 дней с тех пор, как я стал президентом. Это на несколько недель опережает график, даже с учетом неудач, с которыми мы столкнулись во время недавних зимних штормов", – сообщил американский лидер.

Байден отметил, что несмотря на вакцинацию, американцы должны продолжать соблюдать меры предосторожности.

Ранее Президент США Джо Байден объявил о пятидневном трауре в память о почти 500 тысячах граждан страны, умерших от коронавируса.

Также сообщалось, что в США зафиксирован первый в стране случай передачи коронавируса от донора реципиенту.

На сегодняшний день США являются мировым лидером по количеству зараженных коронавирусом (28 413 373) и умерших (508 307).