У США за 37 днів зробили 50 млн щеплень від COVID-19

Про це повідомив президент країни Джо Байден.

За 37 днів громадяни США отримали більше 50 млн доз вакцини.

За словами президента країни Джо Байдена, це випереджає графік населення вакцинації на кілька тижнів, інформує СNN.

Нагадаємо, Байден пообіцяв за 100 днів свого президентства вакцинувати 100 мільйонів американців.

"Сьогодні я тут, щоб доповісти, що ми вже на півдорозі. 50 мільйонів щеплень всього за 37 днів відтоді, як я став президентом. Це на кілька тижнів випереджає графік, навіть з урахуванням невдач, з якими ми зіткнулися під час нещодавніх зимових штормів", — повідомив американський лідер.

Байден зазначив, що незважаючи на вакцинацію, американці повинні продовжувати дотримуватися запобіжних заходів.

Раніше Президент США Джо Байден оголосив про п'ятиденну жалобу в пам'ять про майже 500 тисячах громадян країни, які померли від коронавірусу.

Також повідомлялося, що в США зафіксовано перший в країні випадок передачі коронавірусу від донора реципієнту.

На сьогодні США є світовим лідером за кількістю заражених коронавірусом (28 413 373) і померлих (508 307).