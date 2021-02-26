В 2017 году Коломойский инвестировал 50 млн долл в майнинг-ферму в Грузии

За несколько лет было добыто 3533 биткоина.

Бизнесмен Игорь Коломойский вложил 50 млн долларов в майнинг-ферму в Грузии.

Об этом стало известно из текста решения Высокого суда Лондона.

Коломойский сообщил суду в рамках процесса по иску "ПриватБанка", что в ферму для производства криптовалюты он инвестировал вместе с бизнесменами Алексеем Кучухидзе и Георгием Капанадзе. Майнингом занимались их компании Georgian Manganese LLC и Vartsikhe 2005 LLC.

Согласно бизнес-плану, вложение должно было к январю 2021 года принести им 50 тыс. биткоинов стоимостью 1 млрд долларов.

Майнинг на грузинской ферме производился с ноября 2017-го по ноябрь 2018 года, затем – с мая по сентябрь 2019 года. За этот период было добыто 3533 биткоина. Из них, по информации юристов Коломойского, ему принадлежит от 800 до 1 000 биткоинов.

В документе также напоминается, что в декабре 2017 года суд вынес решение о замораживании активов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова по всему миру, а также обязал их предоставить суду перечень всех крупных объектов в собственности. Это было сделано в начале 2018 года.

Кстати, издание "Радио Свобода" в конце 2020 года сообщало, что Игорь Коломойский и его деловые партнеры разместили майнинг-ферму на своем сталелитейном заводе CC Metals & Alloys (CCMA) в США, на которой третья сторона добывает криптовалюты.

26 февраля биткоин торгуется на уровне $45,1 тыс. Об этом свидетельствуют данные криптовалютной биржи Coindesk.

Отметим, министерство юстиции США в августе 2020 года обвинило Игоря Коломойского в краже миллиардов в банке и их отмывании в США.

В исках говорится, что бывшие владельцы "ПриватБанка" в период с 2008 по 2016 годы получали кредиты и кредитные линии обманным путем и отмыли часть доходов с помощью подставных банковских счетов компаний, в первую очередь в кипрском отделении "ПриватБанка", прежде чем перевести средства в США. Коломойский опроверг предъявленные Министерством юстиции США обвинения в краже миллиардов и их отмывании в Америке.