У 2017 році Коломойський інвестував 50 млн дол у майнінг-ферму в Грузії

За кілька років видобули 3533 біткоїни.

Бізнесмен Ігор Коломойський вклав 50 млн доларів в Майнінг-ферму в Грузії.

Про це стало відомо з тексту рішення Високого суду Лондона.

Коломойський повідомив суду в межах процесу за позовом "ПриватБанку", що в ферму для виробництва криптовалюти він інвестував разом з бізнесменами Олексієм Кучухідзе і Георгієм Капанадзе. Майнінгом займалися їх компанії Georgian Manganese LLC і Vartsikhe 2005 LLC.

Згідно з бізнес-планом, вкладення мало до січня 2021 року принести їм 50 тис біткоїнів вартістю 1 млрд доларів.

Майнінг на грузинській фермі проводився з листопада 2017 до листопада 2018 року, потім — з травня по вересень 2019 року. За цей період було видобуто 3533 біткоїни. З них, за інформацією юристів Коломойського, йому належить від 800 до 1 000 біткоїнів.

У документі також нагадується, що в грудні 2017 року суд виніс рішення про заморожування активів Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова по всьому світу, а також зобов'язав їх надати суду перелік всіх великих об'єктів в власності. Це було зроблено на початку 2018 року.

До речі, видання "Радіо Свобода" наприкінці 2020 року повідомляло, що Ігор Коломойський та його ділові партнери розмістили Майнінг-ферму на своєму сталеливарному заводі CC Metals & Alloys (CCMA) в США, на якій третя сторона добуває криптовалюту.

26 лютого біткоїни торгуються на рівні $45,1 тис. Про це свідчать дані криптовалютної біржі Coindesk.

Зазначимо, міністерство юстиції США в серпні 2020 року звинуватило Ігоря Коломойського в крадіжці мільярдів у банку та їх відмиванні в США.

У позовах йдеться, що колишні власники "ПриватБанку" в період з 2008 до 2016 року отримували кредити та кредитні лінії обманним шляхом і відмили частину доходів за допомогою підставних банківських рахунків компаній, в першу чергу в кіпрському відділенні "ПриватБанку", перш ніж перевести кошти в США. Коломойський спростував висунуті Міністерством юстиції США звинувачення в розкраданні мільярдів та їх відмиванні в Америці.