В Москве избили музыканта группы "Машина времени" (видео)

Музыканта Александра Дитковского с травмами доставили в больницу, его будут оперировать.

В Москве неизвестные избили музыканта групп "Машина времени" и "Квартал" Александра Дитковского. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве, нападение произошло в четверг, 25 февраля, около 21.00 по местному времени.

Нападавших было около пяти человек. Правоохранители отмечают, что это были люди, которые просили милостыню на парковке. Дитковский вместе со своим товарищем во время нападения находились в автомобиле. Музыканта с тяжелыми травмами доставили в больницу, его друг также пострадал.

Сейчас полиция ведет поиски нападавших, началась доследственная проверка.

Дитковский выступает вместе с группой "Машина времени" в качестве сессионного музыканта с 2004 года. Помимо этого, музыкант сотрудничает с группами "Сплин", "Би-2", Земфирой и так далее.

По данным РЕН ТВ, у музыканта диагностировали перелом лицевой кости со смещением. Его будут готовить к операции.

В больнице мужчина проведет еще несколько дней.

Как сообщалось ранее, 12 февраля в Киеве группа из 7 спортсменов, в том числе трое несовершеннолетних, избили двух сотрудников департамента военной контрразведки СБУ.

В рамках досудебного расследования, было установлено, что спортсмены зашли на территорию метрополитена вечером в 20:36. Они перепрыгнули через турникеты, не заплатив за проезд. Спустившись на станцию, им сделали два сотрудника СБУ замечание, после чего завязалась драка. В результате избиения, у двух сотрудников выявлены множественные травмы. Один из них находится в реанимации с открытой черепно-мозговой травмой, множественными рваными ранами, сломанным носом и носовой перегородкой.

Напомним, в конце января 2021 года в Киеве неизвестные напали на журналистов.