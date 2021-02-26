У Москві побили музиканта групи "Машина часу" (відео)

Музиканта Олександра Дитковського з травмами доставили до лікарні, його будуть оперувати.

У Москві невідомі побили музиканта груп "Машина часу" і "Квартал" Олександра Дитковського. Як повідомляє прес-служба ГУ МВС по Москві, напад стався в четвер, 25 лютого, близько 21.00 за місцевим часом.

Нападників було близько пʼяти чоловік. Правоохоронці зазначають, що це були люди, які просили милостиню на паркувальному майданчику. Дитковський разом зі своїм товаришем під час нападу перебували в автомобілі. Музиканта з важкими травмами доставили в лікарню, його друг також постраждав.

Зараз поліція веде пошуки нападників, почалася дослідча перевірка.

Дитковський виступає разом з групою "Машина часу" як сесійний музикант з 2004 року. Крім цього, музикант співпрацює з групами "Сплін", "Бі-2", Земфірою і так далі.

За даними РЕН ТВ, у музиканта діагностували перелом лицьової кістки зі зміщенням. Його готуватимуть до операції.

У лікарні чоловік проведе ще кілька днів.

Як повідомлялося раніше, 12 лютого в Києві група з 7 спортсменів, зокрема трьох неповнолітніх, побили двох співробітників департаменту військової контррозвідки СБУ.

У межах досудового розслідування, встановлено, що спортсмени зайшли на територію метрополітену ввечері о 20:36. Вони перестрибнули через турнікети, не заплативши за проїзд. Спустившись на станцію, їм зробили два співробітника СБУ зауваження, після чого почалася бійка. В результаті побиття, у двох співробітників виявлені множинні травми. Один з них знаходиться в реанімації з відкритою черепно-мозковою травмою, множинними рваними ранами, зламаним носом та носовою перегородкою.

Нагадаємо, в кінці січня 2021 року в Києві невідомі напали на журналістів.