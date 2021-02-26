Лебедев показал фейковый немецкий паспорт, якобы выданный жене Навального (фото)
Артемий Лебедев продемонстрировал "немецкий паспорт" Юлии Навальной, но ему пришлось забрать свои слова обратно
Известный российский дизайнер Артемий Лебедев опубликовал фото ID-паспорта Германии, который якобы принадлежит жене осужденного российского оппозиционера Алексея Навального Юлии. Он написал едкий комментарий на своем Telegram-канале.
На снимке запечатлена ID-карта немецкого образца с именем и фотографией Юлии Навальной. Судя по указанной дате, документ будет действителен до 2029 года. Как заявил Артемий Лебедева, паспорт Юлии Навальной выдали в 2019 году.
"О чем это говорит мне? О том, что нашему главному фельетонисту, как любому политику или священнику, как любому двуличному лицемеру, не чужды земные заботы — слава, деньги, обеспеченная старость в тихой гавани", — высказался блогер.
Тем времени, руководитель штабов Алексея Навального Леонид Волков опроверг получение паспорта Юлией в комментарии порталу "МБХ". По его словам, документ на фото является фейковым, он даже узнал изображение на карточке.
"Конечно, это фейк, вы же сами это видите. Там фотка из журнала "Афиша", — заявил соратник Навального.
В выпуске журнала "Афиша" №381 (копия размещена на официальном сайте издания), действительно опубликовано интервью с Юлией и фотография, которая сделана с похожего ракурса. Вскоре и сам Артемий Лебедев подтвердил фейковость фотографии.
Ранее стало известно, что Алексею Навальному сменили срок по делу "Ив Роше" с условного на реальный — 2,5 года лишения свободы, суд также назначил штраф в размере 500 тысяч рублей. Оппозиционера этапировали из московского следственного изолятора "Матросская тишина" в неизвестное пока место. Об этом рассказал его адвокат Вадим Кобзев.
"Сегодня, когда я пришел в СИЗО, чтобы встретиться с Навальным, мне сообщили, что он убыл из СИЗО. Куда убыл, мне не сказали, скорее всего, в колонию, но возможно еще куда-то", – поделился Вадим Кобзяев.
Писали также, что украинская сторона обратилась в Европейский суд по правам человека и обвинила Россию в убийствах оппонентов. По данным источника, в заявлении упоминается покушение на убийство российского оппозиционера Алексея Навального нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое используют исключительно спецслужбы РФ.